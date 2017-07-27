Олег Королёв встретился с творческой молодёжью региона
12:01 27 Июля 2017 Общество
Среди участников форума - полуфиналисты творческого проекта "Липецкая молодежь 2.0" и КВНщики. Именно с ними сегодня глава региона Олег Королёв сыграл в традиционную разминку. Он задал три вопроса: в чем смысл жизни, кто в семье главный и что такое счастье? За ответы команды заработали 3,5 балла.
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Источник: собственная информация
Источник: собственная информация
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