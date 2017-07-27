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Молодёжный форум "Область будущего" продолжает свою работу. Вторая смена "Палитра будущего" собрала почти 200 человек. Программа форума включает творческие встречи с художниками и фотографами, мастер-классы от хореографов, вокалистов и музыкантов, спортивные соревнования и творческие вечера.Среди участников форума - полуфиналисты творческого проекта "Липецкая молодежь 2.0" и КВНщики. Именно с ними сегодня глава региона Олег Королёв сыграл в традиционную разминку. Он задал три вопроса: в чем смысл жизни, кто в семье главный и что такое счастье? За ответы команды заработали 3,5 балла.